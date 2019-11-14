疑为女人争风吃醋 二男扭打溅血

（早报讯）疑为女人争风吃醋，两男上演铁公鸡，肌肉男飞踢秃头叔倒地，秃头叔抱对方大腿惨遭抱摔，还被狠踹至牙断，全程被拍下。

这起风波发生于上周六（11月9日）凌晨2时许，地点是“小泰国”黄金坊三楼的一家夜店外。

有网民向Stomp爆料，和友人庆生时，目睹两名男子扭打成一团，四五十岁的秃头叔明显处于下风，遭30多岁的肌肉男暴打。

记者联络上网民的友人，当时也在场的薇薇安（35岁，主妇）。她绘述，在夜店外等候上厕所的友人时，看到一名相识的20多岁女郎从同一家夜店出来，便打了个招呼。

“女郎走下电动扶梯时，一名穿灰衣的肌肉男跟着走了出来，边走边大爆粗口，还用手一直指着女郎，接着往她的方向吐口水。”

薇薇安和友人原本未理会肌肉男，下楼时却听到楼上传来打架声，于是匆匆返回三楼，惊见肌肉男正在袭击一名黑衣秃头叔，友人马上拿出手机拍摄。

根据视频画面，原本要走下扶梯的肌肉男突然转身飞踢秃头叔，后者立刻抱住对方大腿，试图推倒他，结果却惨被肌肉男抱摔。

秃头叔倒卧地上，肌肉男却不停挑衅，用英语叫他“来啊”，接着就猛踹秃头叔两下，后者躺在地上，只能用手阻挡肌肉男的攻势。

薇薇安和友人连忙电召救护车和报警，事后查看秃头叔的情况时，发现他的一颗牙齿被打断，满嘴是血，头部也受伤。

“我问他是不是为了女人而打架，他也承认了。”

警方受询时证实这起蓄意伤人案，目前跟进此案中。