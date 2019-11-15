（早报讯）美国经济有望持续扩张，大大提振股市情绪，推动标普500指数周四（11月15日）收盘创下历史新高。

美国联邦储备局主席鲍威尔（Jerome Powell）表示，今年的数次减息将有助于推动美国经济应对贸易纠纷和全球经济放缓带来的挑战。这让投资者大受鼓舞。

道琼斯工业指数下跌0.01%至2万7781.96点；标普500指数上涨0.08%至3096.63点；纳斯达克指数收跌0.04%，报8479.02点。

新加坡海峡时报指数周四下滑7.37点或0.23％，报3231.85点。全场交易量16亿2000万股，交易值10亿9000万元，上升股189只，下跌股216只。

今日可关注的股票：

1. 新加坡电信（Singtel）截至9月底的第二季净亏6亿6800万元，是集团历来第一个季度亏损，因为印度巴帝电信（Bharti Airtel）拨出巨额特别准备金而大亏。

印度法院对当地电信业的“调整后总营收”（adjusted gross revenue，简称AGR）的定义作出的裁决不利电信业者。电信业者须向印度政府支付巨额执照费与频谱使用费。

Airtel于第二季业绩计入了一笔约54亿9000万元的特别准备金，导致新电信蒙受亏损，上半年则净亏1亿2700万元。

若不包括巴帝电信的业绩，新电信第二季集团净利同比增加4％至7亿零200万元，上半年净利则持平于14亿7100万元。

2. 荣控股（Sakae Holdings）蒙受的亏损扩大，2020财年第一季净亏损同比上翻一倍，达83万1000元，营收为941万5000元，下滑9.5％。每股亏损0.60分，高于去年同期的0.35分。

营收下滑是因为集团缩小经营规模，销售成本和人力成本也随着下降。

3. 华联企业（OUE）今年第三季净利高达1亿2410万元，是去年同期净利的近60倍。营收则大涨54.1%至2亿8250万元。每股盈利为13.77分，远超去年同期的0.23分。

营收取得增长，是因为各个业务的收入都增加。