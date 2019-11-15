骗子冒充电信业者或警察 诱装软件骗600万

（早报讯）骗子冒充电信业者或警察，要求受害人安装远程访问软件，以帮他们解决连网问题或调查他们涉及的罪案，之后再要求受害人登陆其网上银行账号，从账户中将钱财转走。

警方今天（15日）发文告说，今年1月至10月发生了至少156起这类案件，涉案金额达600万元；单在上个月就有至少50人受骗。

警方表示，骗子往往会谎称是本地电信公司职员或警察，使受害人上钩，并在自己电脑上安装名为“Teamviewer”或“AnyDesk”的远程访问软件，来进行诈骗。

若是冒充电信公司职员，骗子会称受害者的网络连接出现问题，要求他们安装软件检查；若冒充警察，则会称自己代表“新加坡数码警察”，表示正在调查受害人涉及的刑事案，并指示他们安装软件。

软件安装后，骗子就能远程操控受害人的电脑。这时，他们会要求受害人登陆网上银行账户。之后，骗子会在未经许可之下登陆受害人的银行账户，把里头的款项转移出去。

警方提醒公众，如果怀疑自己落入这类骗局，应该马上关电脑，并且向银行通报，避免账户有未经授权的交易。

公众也应该马上修改网上银行的账户密码，删除任何未经授权的付款人，并向警方通报这起事件。

警方也呼吁公众，如果有类似诈骗案的相关信息，可拨打警方热线1800-255-0000，或上网www.police.gov.sg/iwitness提供线索。如果需要紧急支援，则应该拨电999报警。