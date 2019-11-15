凝聚家族和集团的“精神导师” 美珍香集团主席癌逝享年68岁

（早报讯）从牛车水流动摊位起家，如今在全球拥有超过380间分行的美珍香集团，第三代“精神导师”陈秋莲一年多前患卵巢癌，前天（11月13日）在宏茂桥洋房住家安详过世，享年68岁。

今早，11个国家地区的美珍香食品私人有限公司在报章刊登挽词，悼念前天去世的美珍香集团主席陈秋莲。

美珍香集团目前在新马日韩柬越中港台澳门和印度尼西亚拥有超过380间分行。单在本地就超过40间分行。

美珍香集团执行董事王陈山（62岁）今早受访时叹说，大姐陈秋莲“一向人好好的”，一年多前忽然患上卵巢癌，前天下午5时40分在宏茂桥大苑林住家安详过世，儿孙陪伴在侧。

陈秋莲与王陈山是同母异父的姐弟，两人的母亲在第一任陈姓丈夫过世后，再婚嫁入王家。

王陈山说，大姐是凝聚家族和集团的“精神导师”。

“她把我们团结在一起，我们大小事都征询她的意见，她对我们也绝对信任。大姐是大股东，但我们姐弟都同心打拼，从未发生任何家族争权纠纷，这一直是我们引以为傲的。”

他说，姐姐过世前亲口交代儿子和几个弟弟，嘱咐大家继续团结，把美珍香发扬光大。

王陈山说，美珍香起源于1933年，当时舅公张瑞意在街头烧烤肉干，过后创立美珍香肉干。

“美珍香”3字笔划都是9，寓意长长久久。王陈山和弟弟从小在舅公肉干店进出，经常帮忙夹肉干在炭火上烧烤。

国民服役后，他到妈妈经营的分店帮忙。1979年，他拿出2000元标下1800方尺小厂，改进生产设备。

过后，他两名弟弟、姐姐和两名外甥加入，组成家族企业，但采纳任人唯贤的企业化经营，将分店和海外业务交“外人”打理。

记者五年前农历新年前走访美珍香牛车水总店，当时陈秋莲担心员工忙不过来，还亲自烧烤和到柜台帮忙。