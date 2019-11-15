受电板车人行道禁令影响送餐员 可申请高达200元消费津贴

（早报讯）受电动踏板车人行道禁令影响的送餐员将可获得短期援助，包括高达200元的消费津贴，协助送餐员应付日常开支。

全国职工总会和职总自由业者和自雇人士署（U FSE）今天（15日）发文告宣布，与旗下伙伴合作，通过两大措施——自由业者和自雇人士署短期补助金（U FSE Short-term Relief Fund），和电板车送餐员培训与职业计划，帮助送影响的送餐员。

新设立的补助金旨在帮助突然失去收入，也因各别情况，如现有病情或因身为家里主要看护等，无法从事其他工作的电板车送餐员。

当中，符合资格的现有职总会员可申请总值200元的津贴，金额将通过Kopitiam食阁和职总平价超市消费卡支出。新加入的会员则可申请总值100元的津贴。

电板车送餐员可从下个星期二（19日）起至12月31日，提交申请。

同时，职总及送餐业者foodpanda和GrabFood将为符合资格的职总会员承担三个月的会员费。

另外，职总恒习（NTUC Learning Hub）将在下个星期推出系列培训计划，包括安全、服务管理和急救等课程，让想继续留在送餐业的电板车送餐员参加。

至于希望转行的送餐员，就业与职能培训中心（e2i）将协助评估送餐员欠缺的技能，再通过应变与提升计划（Adapt and Grow）帮他们找适合的就业机会。