穆仁理为消防栓被锁水管无水事件道歉

（早报讯）武吉巴督区议员穆仁理就区内发生火患时消防栓被锁、水管无水供道歉。新加坡民防部队正在调查消防栓供应商的说词，市镇理事会也会对两名指示要消防栓上锁的职员采取纪律处分。

穆仁理昨天中午在面簿上，就本月1日凌晨武吉巴督第210A座组屋13楼的一个单位失火发表贴文。他指出，事发后他到场视察，并在与民防部队人员一同巡视时，了解到消防栓被锁，及没有水供的情况。

“我自然关注这两个情况，并立即表示民防人员必须调查这些问题。”

穆仁理也强调，民防部队当天就注意到此事，而不是在事件引起舆论关注后才采取行动。

火患导致失火单位一家三口因吸入过量浓烟和严重烧伤送往中央医院治疗。其中，妻子目前还在加护病房接受治疗，儿子在重护病房留医，丈夫则已出院。

民防部队事后就上述组屋数个消防栓被锁，撬开其中一个锁头后发现水管喷不出水，向裕廊—金文泰市镇理事会发出火患危险通知书，并警告市镇会尽快做出调整，否则将面对罚款，甚至被起诉。

穆仁理说，负责维修消防栓的JKeart私人有限公司坚称，涉事的消防栓当时有水供。该公司向市镇会出示视频，显示消防栓在事发当天操作正常，市镇会也已将视频示予民防部队。

不过市镇会在咨询民防部队后仍指出，接受民防部队的说法，事发当天消防栓确实无法正常运作。市镇会将对JKeart的说词进一步调查。