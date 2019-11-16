不甘被已婚女同事“抛弃” 已婚男纠缠 恫言杀情妇胎儿

（早报讯）已婚男出轨已婚女同事，女同事决定斩断情丝，他却不甘被抛弃骚扰她半年，在她腹大便便时，至少七次传简信威胁杀害她腹中肉，昨被判监两个月。

被告是26岁的技术人员莫哈默·拉希米，他被控抵触防止骚扰法令（POHA），受害者是同公司的已婚女同事，两人在前年结识后展开婚外情。

根据案情，被告在去年2月结婚，受害者则是在和对方妻子谈话后，于5月初决定斩断情丝，并开始避开被告，无视他的电话和简信。

被告心生怒意，从去年5月开始至11月间非法盯梢受害者，即使对方在此期间怀孕，被告也不罢休。

他无数次通过电子器材试图和受害者沟通，受害者不理会，他就会“发疯”，发送恐吓性的简信及电话不断纠缠，要她透露社交媒体的账户密码，好让他可以随时监督。

被告连女同事的腹中胎儿也不放过，至少七次发送死亡威胁简信。

案情显示，被告在骚扰期间曾威胁受害者告知她丈夫两人的婚外情，以及外泄受害者不雅视频。

此外，去年11月，被告发送一系列的恐吓性简信给受害者，包括至少七次针对她和腹中胎儿的死亡威胁。

被告也数次要受害者交出她的Instagram密码，导致后者十分害怕，担心被告会对她不利。

去年11月9日，受害者没理会被告的简讯后，后者威胁说要上门和她殉情，三天后又在一天内连续五次致电受害者，吓得对方下决心报警。