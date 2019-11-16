牛车水年货市场明年1月3日开档

（早报讯）牛车水年货市场明年1月3日起连摆22天，为符合防火条例摊位减少近两成。过去两年的“标王”今早（11月16日）说，虽然行情坏，但许多人还是希望拿下摊位“发新年财”，估计最高标价可能比今年的1万3899元“多一点”。

明年1月25日是“金鼠年”大年初一，向来人气旺的牛车水年货市场，也将在明年1月3日起连摆22天到大年除夕。

牛车水年货市场负责人林玉铭（68岁）说，明年摊位总数从今年的401个减少到329个，主要是宝塔街和丁加奴街店前摊位在今年4月翻新后，为符合防火条例，确保两旁逃生楼梯口不受阻挡，从“一店对两摊”变成对一摊，店外摊位从144个减半到72个。

林玉铭说：“摊位数量虽然减少，但售卖的年货种类和数量还是跟往年一样多，为公平起见，我们用摊位面积计算租金。”

他说，受影响的72个摊位，竞标底价从1500元起，视摊位面积而定。

他也说，九成摊位将优先开放给牛车水商家竞标，完成内部协调后，剩余至少36个摊位将在两周内公开招标，底价约1850元，和过去两年一样。

今年初以1万3899元最高标价拿下摊位的叶伟强（56岁，榴梿头手）已在年货市场摆摊30年，主要卖腊味和水果。

他今早受访时说，会做好功课再出手。“虽然行情不好，但摊位减少了，根据往年经验，新年摆摊还是会赚钱，所以我估计整体标价，包括最高标价都会比去年多一点。”