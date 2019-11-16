工地出现二战遗留炸弹 若锦街一带18日封路拆弹

（早报讯）里峇峇利的若锦街（Jiak Kim Street）一个建筑工地发现二战遗留的未引爆炸弹。拆弹人员将于后天（18日）拆弹，附近居民和酒店住客届时也得撤离那一带的建筑物。

发现炸弹的是瑞雅嘉苑（Riviere）的建筑工地，该地段前年由被星狮地产标得。

警方本月12日下午约2时35分接获通报，指工地进行发掘工程时发现战争遗留炸弹。

新加坡武装部队军火拆爆组经鉴定，确定该爆炸物是重50公斤的二战时期空投炸弹。军火拆爆组也表示，无法安全移动炸弹，因此必须就地引爆。

军火拆爆组将于后天上午8时至下午6时之间展开拆弹工作。为了安全起见，警方将封锁炸弹周围200公尺的范围。

事发地点附近有多间公寓，包括美乐居（Mirage Tower）、特丽贝格（Tribeca by the Waterfront）和利发门（Rivergate）。这些公寓的居民在拆弹作业进行时，必须撤离住所。

附近的国敦河畔大酒店（Grand Copthorne Waterfront Hotel）同样将安排受影响住客暂时远离酒店范围。

警方说，炸弹引爆时，预料会发出巨大声响。当局提醒公众不要惊慌，并远离相关地段。

警方也将从当天上午9时30分起封锁道路，包括：

●里峇峇利埔（River Valley Green）部分路段；

●金声路（Kim Seng Road）介于金声宝龙坊（Kim Seng Promenade）和合乐路（Havelock Road）之间的路段；

●若锦街；

●锡安路通往金声路的路段；

●新加坡河位于罗拔申桥（Robertson Bridge）和金声桥（Kim Seng Bridge）之间的地段。

当局将严厉执行停车管制。任何停放在上述路段、阻碍通行的车辆将被拖走。

公众也不得在引爆作业周遭地带操控无人机。

公众如有疑问，可拨打97310950向红山东邻里警局查询。