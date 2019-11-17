国大综合诊所试行沟通导向治疗 糖尿病患问诊前先“做功课”自我检视

（早报讯）配合世界糖尿病日，负责西部地区的国立大学综合诊疗所宣布，今年3月起在旗下的先驱和裕廊综合诊疗所，试行沟通导向治疗，医治糖尿病，已有664名病患参与。

在新的治疗模式中，病患问诊前得提前两周进行有关体检，并填写一份图文并茂的治疗作业。

这份作业内含血糖、血压、胆固醇等健康信息，以及一系列检视内在动力的问题，包括治疗目标、实际行动、可能遇到的问题及应对方法，以及对自己重要的事。接着，医生和病患会在一年一度的“重要问诊”中厘清治疗方向，为接下来的复诊奠定基础。

国大综合诊疗所要在三年内召集多达6000人参与新疗法，再与使用现有疗法的武吉巴督和蔡厝港综合诊疗所的成果作对比，看新疗法是否更有效。

这四个综合诊疗所各负责的糖尿病患人数超过1万人。

名为“保健之年”（Year of Care）的沟通导向疗法源自英国，已经过国大医院内分泌科验证，发现糖尿病患更主动改善生活习惯，不安情绪得以缓解，病情也有所好转。

国大医学组织慢性疾病预防与管理中心主管、内分泌科高级顾问医生戴一雄日前在记者会上说，慢性病患与垂危病患不同，他们能如常生活，掌控自己的人生，医生采取家长式作风，为病患决定一切的方法并不管用。

“叫人做事或吓唬人做事，偶尔管用，但当事人无法持之以恒。我们要的是自动自发。我做这些事，单纯是因为我乐意去做。”

他指出，像糖尿病这样的慢性病患，一年见医生的总时长只有四小时，其余8756个小时得自己照顾自己，唯有病患独立自主，才能发挥最大疗效。