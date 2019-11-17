选举常客曾国原昨晚坠楼身亡

（早报讯）多次在全国大选带鹦鹉亮相，却不符合参选资格的“选举常客”曾国原昨晚坠楼身亡，得年66岁。

这起坠楼事故发生在昨晚（11月16日）9时54分，地点在芽笼峇鲁第68座组屋，据早前报道，曾国原就住上述组屋，他的单位曾在2017年失火。

居民袁太太（46岁，幼教老师）说：“昨晚突然听见一声巨响，老公就出门查看，结果看到一名男子倒卧在楼下，腹部处还有一滩血。”

据《联合晚报》了解，死者是曾多次尝试参加选举，却因不符合资格没有完成提名的曾国原（66岁）。他也曾多次带鹦鹉亮相大选现场，因而获得“鹦鹉叔”外号。

曾国原在2014年不幸罹患鼻咽癌，必须切除鼻子，造成脸部畸形，此后他经常坐着轮椅在四马路前卖纸巾。他也曾被指在从义安城通往威士马广场的地下人行道，假扮成残疾人士行乞，商场在六个月内报警30次。

去年10月，曾国原涉嫌在芽笼士乃1号乞讨时对警员动粗，其中一名警员的前手臂可能因此出现轻微骨裂，被控两项袭警罪。

另外，今年7月，前高级警曹长被指调查时踩坏曾国原的拐杖，事后被调查时还提供假资料，被判坐牢四个月及两个星期，最后不满刑罚，决定上诉。

警方在受询时证实接获这起非自然死亡的报案，一名66岁男子被发现倒卧在该座组屋底下，当场被宣告死亡。警方调查正在进行。