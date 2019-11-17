中国蒜头本地加工变“本地制造”？ 食品局：不算！

（早报讯）从中国来的蒜头经加工和包装成了本地制造，受访食品业者表关注认为食品标签应更透明，新加坡食品局指出只有在本地制造的食品，才被称为本地产品。

有去皮的大蒜和牛奶被标为“新加坡产品”，但实际上，前者来自中国，后者来自澳洲，之所以被标为新加坡食品，是因为它们在本地进行加工和包装。

但是，随着消费者对食品来源的意识增强，并愿意为某些生产地包括新加坡在内的产品支付更高价格，一些业内人士认为食品标签应更透明。

新加坡食品法规不要求本地食品制造商在食品标签上标出原料的原产国。例如，F＆N Foods的执行董事就告诉《海峡时报星期刊》，牛奶主要来自澳洲。但新加坡生产的F&N Magnolia鲜奶，没有在包装上注明牛奶的来源。

新加坡食品局指出，只有在新加坡生产的食品才能在标签上使用“新加坡制造”或“新加坡产品”一词，原产国是生产食品成品的国家。

新加坡海关发言人说，以出口为目的，只要该产品在我国有一定的加工改变，就可以将其标记为源自我国产品。发言人补充说，不同的贸易协定有不同的规定。

Reach Trading负责人表示，他们从中国进口大蒜，从菲律宾进口青葱。它们在新加坡去皮，然后贴上“新加坡产品”的标签。

他不认为标签会引起误解，因“这是常识，人们会知道新加坡没有土地种植大蒜”。他表示，将产品贴上新加坡制造的标签可以使消费者更加放心。“去皮过程是在此完成的，没有添加防腐剂。我们没有违反任何规则，因为为大蒜增加了价值。”

专门经营蒜头加工业的德福食品私人有限公司执行董事刘锦莲告诉本报，她认为标签确实应该更透明，若标注了新加坡制造，应让消费者了解他们多付的价格在哪个部分。她认为相关部门应做出干预，避免有些商家挂羊头卖狗肉的行为。