集装箱拖车引进自动上锁系统

（早报讯）在驾驶舱内按动自动钮，拖车上的集装箱就能自动被锁在车上。本地集装箱及运输公司引进新技术，在集装箱拖车上使用自动上锁系统，取代原本的手动锁。司机不仅可以在驾驶舱内通过按钮将集装箱和拖车连接上锁，还能从系统屏幕上检查所有自动锁的开关和异常情况。

联盟集装箱服务公司董事经理林建增（51岁）介绍，系统方便司机无须亲自下车搬动锁头，避免因攀爬拖车造成的跌伤事故。同时也能确保集装箱是真的牢固锁在了车上，以免运输过程中突然掉落所产生的严重安全隐患。

在公司工作四年的拖车司机塞尔瓦（Selva，52岁）受访时表示，新系统让他更放心，发车前的检查工作也节省了近一半时间。

“以前锁集装箱至少需要20分钟，现在大概只要10分钟。”

人力部兼国家发展部政务部长扎吉哈今早（11月18日）参观了上述设备，他在受访时指出，当局会继续与业界紧密合作，更精准地提升工作场所的安全性。

数据显示，由交通事故导致的工作场所死亡案例今年共有五起，为七年来最低，但它仍是工作场所中常见的致死原因之一。

人力部今年10月底对240家公司进行稽查，其中160家公司被查出不合规定之处，包括未实施适当交通管理计划，以及没能有效维护工作场所的使用车辆等。当局对不合规公司采取了400次执法行动，包括发出停工令、罚款等。