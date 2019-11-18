陈振声：港局势达临界点 我国关注后续发展

（早报讯）香港局势已达“临界点”（breaking point），不少新加坡人，尤其是香港有亲戚的国人，都关切当地局势的发展。

贸工部长陈振声星期一（18日）下午在办公处接受媒体访问时强调，受访不是要对时局做出判断，而是许多新加坡人询问在香港和世界其他地方发生的事情是否会在我国发生，我国又能从中得到什么启示。

“香港目前的局势来到临界点，除非恢复平静、开启对话，并且采取具建设性行动，否则香港的未来堪忧，香港目前的治理模式是否可持续也备受质疑。……如果我们自满或掉以轻心，在香港发生的事也可能在新加坡发生。”

他说，香港局势的发展为新加坡提供四个启示。首先，政治体系必须行之有效、反馈机制须顺畅，以便在必要时调整政策。

陈振声说：“任何政府是否取得成功都不能从短期的视角衡量；我们是否成功也取决于我们是否有能力确保下一代做得比这一代好。”

制定政策时须放眼其长远效应，也是我国不会售卖土地为当前预算买单，或允许私人开发商囤积土地的原因。

陈振声也强调社会和谐的重要性。“暴力不是解决问题的方法，暴力引发更大的暴力，对话和具建设性行动必须是新加坡之道。”

我国的第四个启示则是城市国家要如何在世界舞台上立足。

陈振声说：“全球局势不明朗之际，我们必须努力脱颖而出，并确保我们的独特性，为我们的企业和工人扩大机遇。”