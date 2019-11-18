18人争购一单位淡滨尼五房最抢手

本月推出的宏茂桥和淡滨尼区预购组屋因地点优越，加上购屋与津贴新措施的推动，两个项目的四房式和五房式单位都有超过10个买家争购。

截至今早11时，成熟市镇淡滨尼五房式单位整体申购率达18.4，吸引超过18人争购一个单位，是最抢手的地区和房型。当中，第二次申请者的申购率更是达到171.9。

这相信是近来新组屋买气最旺的一次。上一次如此受买家欢迎的是2015年推出的比达达利Alkaff Vista，每个五房式单位吸引超过20个买家争购。

政府上周二推出今年最后一轮的预购组屋销售活动，供申购的单位共4571个，屋型涵盖二房式灵活至三代同堂单位。其中，淡滨尼的Tampines GreenSpring五房式单位，津贴后售价从47万8000元起跳。

宏茂桥的Yio Chu Kang Beacon同样受欢迎，四房式单位的申购率达14.9，与淡滨尼四房式单位的13.7申购率相当。

本月组屋预购销售活动的申请将在今天截止。

房地产分析师指出，淡滨尼的项目靠近淡滨尼地铁站、商场和学校等设施，宏茂桥的项目也很靠近杨厝港地铁站，论地点便利性自然引起买家的兴趣。从今年9月起，购买新组屋的收入顶限调高，以及购屋津贴资格放宽，也继续起到推动买气的作用。