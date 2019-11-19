拳打砍伤2男 销售员逃国外3年妻劝说下回国自首

（早报讯）在酒吧与两名男子擦撞引不满，37岁销售员挥拳打晕其中一名男子，再持刀砍伤另一名男子，接着在保释期间潜逃国外三年，最后经妻子劝说下才回国自首。

被告蔡埃迪被控三项控状，包括蓄意伤人、持危险武器重伤他人和抵触护照法令。他认罪后，被判坐牢21个月。

这起事情发生在2015年5月23日凌晨5时许，地点在卡佩芝大厦一家酒吧。受害者是当时28岁的苏伟康和27岁的蒋昌庞。

根据案情，被告案发时是一名销售员，与友人陈永康在酒吧喝酒。

蒋昌庞在酒吧内不小心撞到被告，双方起争执，酒吧巡场将两人拉开。双方冤家路窄，在酒吧附近咖啡店撞个正着。被告和陈永康当时朝受害人喊私会党口号，接着攻击两人。被告挥拳打苏伟康，把对方打晕。

紧接着，被告拿出一把刀，割向蒋昌庞颈项和右手臂，甚至捅他身体，还对他拳打脚踢，随即逃之夭夭。调查显示，被告和友人陈永康当时醉酒。

苏伟康事后枕骨疼痛红肿，而蒋昌庞则鼻骨和左上颌等骨折，身体也多处留下伤口，包括前臂和右肩。

被告于同年8月22日被捕，隔年1月7日上庭，并获得保释，原本2月4日须再度上庭，但他却未出庭，法官因而发出逮捕令，调查发现他早在1月20日逃出国，直到今年5月28日才回国。

代表律师求情时表示，被告没有相关案底，他虽潜逃国外三年，但经妻子劝说后，决定回国自首，已明显看出他的悔意，恳请法官轻判。