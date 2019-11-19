男子涉4500元电子商务骗案被捕

（早报讯）一名27岁男子涉嫌通过一系列的电子商务骗案骗走4500元，被警方逮捕。

警方今天（19日）下午发文告说，今年10月至11月，警方接到多名受害者的报案，他们称通过二手货交易平台Carousell以折扣价购买了多台电动踏板车，通过银行转账支付订金后，便无法联络上卖家。

经调查，商业事务局确认了男子的身份，并于昨天将他逮捕。他相信参与了至少20起电子商务骗案，受害者总共被骗4500元。

男子将在明天被控欺骗罪，一旦罪成可被判长达十年监禁及罚款。

警方提醒公众提高警惕，以免上当受骗。

如果卖家是陌生人，进行网上购物交易前应了解相关网站保护消费者权益及解决纠纷的机制；尤其是对于网上的分类广告，应要求货到付款；若需预先支付款项，应使用只在确认收货后放款给卖家的购物平台；虽然卖家可能提供一份身份证或驾照的复印件赢得买家信任，但这些证件可能并不属于与买家沟通的人；骗子也可能使用本地银行账户提高可信度，但账户主人也不一定是与买家沟通的人。

公众可上网scamalert.sg或拨打反诈骗热线1800-722-6688了解更多防骗信息。若有关于类似骗案的线索，也可拨打警方热线1800-255-0000或上网www.police.gov.sg/iwitness提供线索。