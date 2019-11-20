新墨加强科技水资源等方面合作

（早报讯）新加坡与墨西哥签署五项协议，加强在科学科技、水资源、文化、工业产权、国际发展等领域的合作。

出访墨西哥的李显龙总理当地时间19日中午（新加坡时间20日凌晨）与墨西哥总统奥夫拉多尔（Andrés Manuel López Obrador）会晤。两国会后发布联合声明，指出不断努力促进合作和交流的重要性。

我国环境及水源部与墨西哥环境和自然资源部签署谅解备忘录，促进水资源管理方面的技术交流和能力建设，具体落实综合水资源管理、净化水等替代水源、水质管理与测试，及水供回收和再使用。

另一项新的谅解备忘录由文化、社区及青年部及墨西哥文化部签署。两国将共同促进双方文化机构和艺术家合作，增进两国文学、演艺和视觉艺术活动，及在物质和非物质文化遗产领域展开联合研究与能力建设。

新加坡科技研究院（A*STAR）则与墨西哥国立理工学院高等教育及研究中心（CINVESTAV）促进科学与科技合作，展开联合研究，并主办工作坊、研讨会等活动。

新加坡知识产权局（简称IPOS）和墨西哥工业产权学院之间的谅解备忘录第二个为期三年的合作窗口再获更新，直至2022年。

外交方面，新墨两国外交部也将更新2016年签署的国际发展合作谅解备忘录。

除了合作协议，两国领导人也欢迎学术和文化机构之间的合作，包括墨西哥有意探讨与新加坡公共服务学院合作，及蒙特雷理工与高等教育学院在南洋理工大学设立国际办公室。

双方也期待新加坡国家博物馆和墨西哥国立人类学与历史研究所合作，明年在新加坡办展，介绍墨西哥历史、艺术与文化。

李总理较早前与新墨商界代表进行对话，过后在俗称青年英雄纪念碑的墨西哥祖国祭坛（Altar de la Patria）献花，并在墨西哥国家宫出席欢迎仪式。