李总理：多国展现多边合作意愿

（早报讯）缺乏新的全球贸易规则、个别国家趋于保守的情况下，有意推进多边贸易的国家共同合作，显示世界各国仍支持多边主义进程。

出访墨西哥的李显龙总理当地时间19日上午（新加坡时间20日凌晨）与新墨两国商业代表进行对话时，被主持人问及个别国家和区域碍于国内因素而抗拒多边主义，多边主义倡议是否可行。

李总理答复时指出，世界上很多国家愿意合作，而且不仅限于双边合作，而是多边合作。

他以跨太平洋伙伴全面进展协定（CPTPP）进程为例说，尽管美国退出谈判，其他11个国家继续磋商。

“那是各国发出非常重要的信号，他们仍要彼此合作，而且不只是要在双边层面合作。此外，他们还要实现互利共赢……如果能在一起合作，就有共同的收获，我们也能从中相互获益。”

多边主义进程也因英国脱欧而受到质疑。不过李总理说，尽管面对英国脱欧的困难，欧盟仍是顽强和重要的多边组织，“所有欧盟国家都要欧盟成功，没有人排在英国之后要离开欧盟”。

李总理说，多边进程真正的难处在于要让所有国家都取得共识。由于各国的态度迥然不同，有些主张自由贸易，有些则趋于保守，因此要达成协议非常困难。

这种情况下，可行的安排是让其他仍有意愿磋商的国家继续这么做。除了CPTPP，原本有16个国家商讨的区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）也因为印度退出而险些受挫，但其他15个国家仍继续完成谈判。

李总理说：“我们会再看看印度采取什么行动。但RCEP是亚洲一套具实质性的自由贸易协定，参与的许多国家以一个形式相互合作。我认为这是前进的方向。”