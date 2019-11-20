采集活鸡细胞培育鸡肉 我国将研发替代蛋白质

（早报讯）你能否想象，未来吃的鸡肉不是来自活鸡身上，而是来自实验室？

这项采集活鸡细胞培植成鸡肉的先进生物科技，将能让“替代蛋白质”满足国人一成的蛋白质需求。

贸工部高级政务部长许宝琨医生星期三（20日）在“亚太农业食品创新峰会”（Asia-Pacific Agri-Food Innovation Week）上致辞时宣布，为落实我国2030年的“30·30愿景”，新加坡科技研究局（A*STAR）将成立新加坡食品与生物技术创新研究院（Singapore Institute of Food and Biotechnology Innovation，简称SIFBI），结合新科研旗下多个研究机构及本地多所高等学府的食品科研技术和资源。

这座三层楼的研究院将设在新科研位于启奥城（Biopolis）的Nanos大楼，预计明年第二季启用。另外两个实验室将设在新加坡国立大学现有的临床营养学研究中心（Clinical Nutrition Research Centre，简称CNRC）设施，以及位于裕廊的食品安全科学与创新平台。

本地起步公司及高等学府的学生，将能利用新研究院的设施进行联合试验和“孵化计划”，研究如何让食品生产过程变得更安全、环保、具可持续性和经济效益。研究项目也会针对亚洲人口的饮食习惯和营养需求，测试食材对于慢性疾病的潜在疗效，研发出更健康的可持续食物。