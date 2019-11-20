20多年花300万救逾万流浪猫狗 收容所创办人逝世

（早报讯）20多年花费300多万元，拯救逾万流浪猫和流浪狗，创办收容所、穷一生之力照顾流浪猫狗的“猫女”走了。

这辈子为猫而活才“猫女”，是66岁的黎秀燕。

生前非常爱护动物她，于1998年创办流浪猫狗收容所爱心猫之家“Mettacats”（现改名为Mettacats & Dogs Sanctuary）收养流浪猫狗，它们当中有的被遗弃或虐待。高峰时期，她一度收养500只猫和120条狗，“Mettacats & Dogs Sanctuary”日前在面簿贴文表示，黎秀燕日前已经过世，她的遗体停柩在新加坡殡仪馆，明天（21日）早上出殡到光明山火化。

黎秀燕的独生子林泰利（37岁，心理学家）在灵堂接受访问时说，母亲是上周日（17日）傍晚6时30分于盛港医院与世长辞。

他说，今年4月母亲在喂猫狗时突然晕倒，送院检查后发现她患上胃癌第四期，需进行化疗。

“母亲舍不得那些猫狗，化疗期间仍风雨不改去收容所喂它们，还缝制绒毛玩具为收容所筹款。”

林泰利说，父母在他10岁那年离婚，母亲独自抚养他长大，并三房式组屋养了20多只流浪猫。

“后来，她想把另外五只可怜的流浪猫带回家，但家里实在没地方了，所以她才决定设立收容所，让流浪猫狗有个家。”

黎秀燕过后在巴西立租单位办收容所，她早上到一间诊所担任行政员，下班后就到收容所。高峰期她曾收养超过500只猫和120条狗。

林泰利说，收容所的租金和猫粮、狗粮和动物看诊费，每个月至少需花费上万元，这20多年母亲都花了300多万元，耗尽积蓄。

他表示，收容所是母亲一生的心血，离世前母亲曾叮嘱他，一定要延续办收容所，“我答应她，会继续把收容所打理好。”