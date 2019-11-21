李总理：我国应参与新兴市场发展机遇

（早报讯）世界局势瞬息万变，新加坡除了与传统的商贸伙伴来往，不能忽略新兴市场的发展机遇。

李显龙总理结束对墨西哥的正式访问，于当地时间20日下午（新加坡时间21日上午）接受本地媒体访问时说，新加坡与亚细安国家、中国、印度、美国等经济体有商贸往来，但同时新加坡也“不想错失北美、南美、中美洲其他有潜力的市场”，包括墨西哥。

李总理说：“这不是个我们熟悉的地区，但是个有机遇、正在发展的地区。”

同理，李总理此次千里迢迢访墨，就是要向墨西哥释放信息，让墨西哥除了与大国的经贸往来，也不应错过像新加坡和亚细安市场所能提供的机遇。

除了争取今年完成与太平洋联盟的自由贸易协定谈判，新加坡也有意与拉丁美洲另一个经济合作组织——南方共同市场（Mercosur）商谈自贸协定。

被问及新加坡还有意探索哪些新兴市场时，李总理说，非洲大陆是富有活力的地方。

“非洲非常多元，要在一些国家运营会比较复杂，其他国家则取得发展，而我们对它们不熟。我们应该熟悉它们，明智地参与其中，并了解我们能在当地做些什么。”

李总理强调，参与不熟悉的市场是必要的。“我们已经活跃于那些我们较感熟悉的国家，如中国和较发达的经济体，并且会不断在那边发展。不过世界上其他较新的地方也正发生新事物，你必需成为这个历程的一份子。”