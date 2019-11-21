战车撞死服役员案 上尉全黑出庭面控不认罪

（早报讯）驾驶路虎车参与野外训练，遭Bionix步兵战车撞死的22岁全职国民服役人员刘凯案，当时与他同车的28岁上尉王麟杰被控鲁莽行为导致他人死亡，今早“全副武装”一身黑出庭，他当庭表示不认罪。

这起军训意外发生在去年11月3日上午9时58分左右，地点是新加坡武装部队的惹兰慕莱（Jalan Murai）军训区。死者是22岁的全职国民服役人员刘凯。

被告是正规军人训练员王麟杰（上尉，28岁），他上个月25日被控一项鲁莽行为造成他人死亡的罪名，案件今早再度过堂。

根据早前报道，刘凯当时驾驶路虎载被告到军训区内视察，停在一辆Bionix步兵战车的后方。Bionix后来倒退撞上路虎，刘凯当场丧命，被告则无大碍。

根据被告的控状，他被指没有确保路虎以及Bionix之间的30米安全距离，使Bionix后退时撞上了路虎的司机座位，造成刘凯死亡。

他今早戴墨镜口罩，一身黑出庭，当庭表示不认罪，案件展延至下个月23日进行审前会议。

除了王麟杰，警方也以官方机密法令提控五名民防部队前全职国民服役人员，包括阿里夫（22岁）、海卡尔（20岁）、邓宇轩（21岁）、扎基（23岁）以及陈健杰（21岁）。

阿里夫被指未经许可拍下了两张意外现场的照片，并且用社交媒介WhatsApp转发给23个人，也没听从上尉的命令删掉照片。海卡尔则被指拍下了五张照片后，转发给一共25个人。

其他三人被指接收到照片后，未经授权外泄。除了海卡尔，其他四名被告都准备认罪，法官将他们的案件都展期至12月2日过堂。（人名译音）