擅闯南大偷拍冲凉 20岁IT助理被控七罪

（早报讯）20岁IT助理到南大探访友，竟涉及在宿舍偷拍男学生冲凉照，日前被控上庭。

被告是20岁的刘俊伟（译音），他在上个月30日被控七项控状，包括擅闯南大校园、偷拍男生的冲凉照、及拍摄不雅视频。

根据控状，被告最早于今年2月24日下午5时18分左右擅闯南大，时隔近两个月后，他又于4月16日晚上7时15分擅闯南大，但在这两天内并无其他控状。

据《新明日报》了解，被告于五天后前往南大找男性友人，却在中午时分出现在宿舍厕所，并涉嫌拍下一名正在冲凉的男学生裸照，导致对方惊慌不已。

此外，其他控状显示，他曾在去年7月14日晚上9时05分，在裕廊坊（Jurong Point）的一间厕所内，拍摄一名男子为另一男子手淫的视频。

被告也在今年的4月3日晚上7时许，先后拍摄自己在裕廊坊（Jurong Point）的一间厕所内，为另一男子手淫的视频。

他日前被控后，以5000元保释在外，案展至下个月11日过堂。

宿舍厕所需用门卡开门，但有学生为图方便而用东西顶住门。

一名住校南大生告诉记者，事发前只有部分宿舍的厕所需房卡才可打开，并且只限于住在那一层楼的学生。

不过，仍有学生为了贪方便而用东西顶住门，进出就无需携带房卡，但这样就让有心者有机可乘。他透露，如今校方已逐渐在各宿舍安装房卡识别系统，完善宿舍的安全措施。

被告涉及偷拍被撞见，遭三人合力制伏。

据之前报道，就读机械工程系的一名22岁男生绘述，他在事发时刚好上厕所，赫然看到一名青年在偷拍另一人洗澡，于是立刻上前阻止，怎料对方尝试离开厕所。

“刚好有另两名同学经过，我们三人就拦住他，直到警方到场。”

南大受询时说，被告并非学生或职员，并证实他在事发时由几名宿舍生协助制伏。

发言人说，南大一向鼓励学生之间彼此照料，并在安全的情况下出手相助。校方也为受影响的学生提供关怀辅导，若警方有进一步的调查，校方也会从中协助。

发言人指出，若发生类似事件，学生应该通报大学或向职员求助。