前警员爬阳台 闯邻居家对峙

（早报讯）声称邻家女友在自己家装电眼监视他，前警员竟无惧危险，三更半夜从自家阳台爬入邻居家对峙，邻居气得报警捉人。

被告陈俨聪（译音，35岁）案发时无业，共面对23项控状，包括蓄意纵火、抵触防止骚扰法令和滥用毒品法令等控状。

控方以其中七项提控，他认罪后，昨天被判坐牢23个月。

案情显示，被告在去年4月5日凌晨3时许打电话报警，指隔壁邻居的女友在他的家装上电眼，过后又二度拨电告知警察不需赶到他家，他想先跟邻居沟通。

然而，被告沟通的方法，竟是在同天清晨6时许，攀过自己住家的阳台，爬进邻居家。

邻居闻声而至，看到被告站在阳台上，便质问他在干什么，被告直指邻居女友在他家安装电眼监视他。

被告的举动显然时要激怒邻居，他说完后又越过矮墙爬回自己的阳台，邻居也赶紧报警处理。

被告隔天早上被捕，肃毒人员也在他家搜出大量冰毒，被告也坦承，自己在三天前曾吸食冰毒。

庭上揭露，被告曾是一名警员。

警方也证实被告曾加入警队，是一名二划警员，2008年离职。

被告在事发三周后再度滋事，将泥土和玻璃碎片塞进邻居门缝，用胶带封上，最后在门外点火焚烧。

案发时间是去年4月28日下午，有居民看到他在门外放火，赶紧通报警方，所幸火势没有蔓延，只在大门上留下烧焦痕迹，当时该邻居并不在家。

他过后返家时，发现住家地上有泥土和玻璃碎片，明显是从门缝被塞入屋的。

调查也显示，被告当时也找来胶带封门，接着将纸张卷起点火，再将燃烧的纸丢在门外，最后喷上气雾（Aerosol）。

指囚服透明单薄，被告竟大骂监狱官，还指自己遭10至12名警员逮捕程序不对，当庭投诉警方。

去年4月19日下午，被告被押送樟宜监狱时，申诉囚衣单薄又透明。监狱官回应囚衣是标准统一的，被告却以连串脏话飙骂。

被告求情时说，他是坐在沙发上被捕的，当时捉他的有10至12名警员，因而指控他们没有以适当程序进行逮捕。但法官指这不能成为求情理由。