转卖妹妹股票冒签名挪走五万 哥哥判监七个月

（早报讯）妹妹患精神分裂症入院，哥哥私自使用妹妹的电脑，转卖妹妹买的股票，再假冒签名开支票存进自己的户头，短短一个月内挪走五万元，声称这是父母的遗产，把钱用来赌博和投资。

46岁被告面对四项控状，包括滥用电脑法令和伪造文件的控状。控方以其中两项提控，余项交给法官下判时一并考虑。他认罪后，被判坐牢七个月。

被告案发时无业，与妹妹同住，但妹妹患精神分裂症，从去年5月5日至6月30日入住心理卫生学院。

去年5月16日，被告缺钱用，竟起歪念，跑进妹妹的睡房使用她的电脑，发现妹妹曾买股票，于是擅自登入妹妹的银行户头，将她拥有的新科工程（ST Engineering）和嘉德置地（CapitaLand）股票卖掉，换得5万2781元。

被告也从抽屉取出妹妹的支票簿，并假冒妹妹签名，开出一张五万元和一张2000元的支票，再存入自己的户头，作为个人开销。

妹妹出院后，发现户头财物被挪用，于同年7月3日到警局，揭发哥哥行为。

调查显示，被告在短短一个月内，将2万9000元花光，户头内仅剩2万3000元。该户头事后也被冻结，而被告至今仍未对妹妹作出赔偿。

庭上揭露，被告花掉的2万3000元中，大部分用来投资和赌博。

代表律师求情时说，被告的父母过世后，将遗产交给妹妹保管，被告误以为妹妹的股票是遗产的一部分，因而把它当成自己的财物来花，事后已知错，并感到懊悔。

妹妹写信求情，指两人相依为命，已原谅哥哥，恳求法官轻判。

代表律师表示，妹妹报警揭发哥哥的行为后，选择原谅哥哥。她也写信为哥哥求情，表示不希望哥哥被重罚。

律师说，妹妹因病情而无法工作，生活所需全靠哥哥，而哥哥也打兼职工，支撑自己和妹妹的经济开销。

控方表示，被告趁妹妹不在家时，私自转卖股票获利，还花在自己的开销上，整个过程计划缜密，且滥用妹妹对他的信任干案，因而吁请法官严惩。