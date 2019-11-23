过马路被撞飞 妇女死里逃生

（早报讯）妇女过马路被撞飞，浑身淤血红肿，回忆起事发过程，感叹自己死里逃生：“我不敢合眼，怕再也醒不过来……”

这起车祸发生于上周六（16日）晚间6时55分许，地点在淡滨尼路与后港1道的交界处。

伤者林女士（49岁，银行职员）受访时表示，事发当晚她与丈夫和儿子在实龙岗路上段的一间咖啡店用餐，准备返回高文的住家。

“我当时在T字路口，交通灯转绿后还左右查看路况，确保没车后才迈出脚步。突然，我看到一对车灯向我呼啸而来，下一刻就感觉到猛烈撞击，倒在地上。”

她表示，当时因剧烈疼痛无法起身，身旁的儿子焦虑不已，丈夫也急忙电召救护车。“我当时的唯一念头是我不能死，被抬上救护车后，连眼睛都不敢合上，怕自己再也醒不过来。”

经检查后，林女士内脏没有受损，但全身多处淤青与红肿，右腿也扭伤，目前停工休养。

她表示，肇祸司机曾下车查看，但没有等警方到场就先行离去，再另行通知警方、“场面混乱，我也没看清司机样子，一切就交给警方处理。”

警方受询时证实，一名49岁的妇女在清醒的状态下被送往陈笃生医院救治，事件仍在调查中。

15岁儿子慢一步过马路，逃过一劫。

林女士指，当时丈夫骑脚踏车在前，自己正与15岁的儿子谈论学校课业问题，儿子当时脑中在想事情，因此慢了一步。“十分万幸，不然我们母子二人可能会重伤。”

林女士说，目睹事发过程的一对情侣当时赶来帮忙，女方是一名护士，而另一名在巴士上的护士也让司机停下，以便下车帮忙。“她们两人一左一右，握着我的手安抚我的情绪。轿车司机问我能不能起身，还移动我的腿，护士连忙喝止他。”

林女士指出，当交通灯转绿时，车辆可以转弯时，同时也有行人过路，一旦遇上鲁莽司机，后果不堪设想。