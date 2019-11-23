病男要早领公积金被拒 公积金局：医检指他可做非体力工作

（早报讯）阿叔因心脏衰竭提不了超过五公斤的重物，站15分钟也会头晕，为此一直难找工作，申请提早取出公积金储蓄来减轻家里负担。但公积金局指三名不同医生的检验都证明他适合从事非体力劳动工作，因此他不符合以医疗理由提取公积金的条件。

《新明日报》和网络公民日前报道，56岁的沈佳泉自2015年开始出现心脏问题，两年前动了一次手术后左心房只有37%功能。

他表示手术后他体力变差，外出四个小时就会累、站15分钟就会头晕，也容易发烧，三四个月进出一次医院，因此前两年无法做工。

公积金局昨天在面簿页面贴文回应案子，指三名不同医生都证明阿叔仍适合从事非体力劳动工作，因此他不符合因病提取公积金的条件。

公积金局的贴文指出，沈佳泉的私人医生为他进行了两次体检，检验结果都证明他并非完全不适合工作，而只是不适合从事体力劳动工作，所以不符合以医疗理由提取公积金的条件。

当局请了另外两名医生替他进行体检，他们也得出了相同的结论。

贴文说，新加坡国家心脏中心将协助沈佳泉解决剩余的医疗费用，若有需要也会帮他申请经济援助，一些本地社区组织也已经向他伸出援手。

公积金局说，他们将继续和相关机构联手帮沈佳泉渡过难关。

不过一些网民看了上述贴文仍然不买账，留言批评当局的说法。

一个名为张过峰的网民留言说：“他的确可以从事非体力劳动的工作，不过又有哪个雇主愿意聘用他这种慢性疾病患者和情况不稳定的员工呢？以劳动市场现状来看，他这种情况要找到工作堪比登天。”

根据公积金局网站资料，若要以医疗理由提取公积金，须符合以下四大条件：