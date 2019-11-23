偷拍女职员55段裙底视频 董事经理监18周罚600元

（早报讯）遇见长相甜美、性格文静的长发女子就无法自拔，患自闭症的公司董事经理垂涎女职员美色，不放过任何可以偷拍的机会，公司厕所、办公桌和餐桌底下，以及商场手扶梯，都成了他偷拍裙底的干案场所。

可怜女职员，没察觉上司有偷拍怪癖，以致连出国公干都被拍。短短两年内，董事经理就偷拍了她多达55段视频！

被告林利豪（译音，46岁）面对41项控状，包括侮辱女性尊严和抵触影片法令等控状。控方以其中12项提控，余项交给法官下判时一并考虑。他认罪后，被判坐牢18周和罚款600元。

被告案发时是一家制造业公司的董事经理，他在2014年2月20日至2017年4月4日间，多次偷拍三名女子的裙底，共拍了至少57段视频。三名受害者分别是33岁女职员、28岁女审计员和另一名女子。

为保护受害者，法官谕令媒体不得报道可能泄露受害者身份的资料。

案情显示，33岁女职员从2011年7月26日到被告的公司上班，担任销售执行员一职。

被告当时没有女友，而长发的女职员长相甜美，性格文静，正符合他的类型，他因此开始迷恋对方，也萌起偷拍她的欲望。

被告不仅趁女职员上厕所时，将手机伸入隔间下方偷拍，他还多次在女职员从办公桌站起来与同事说话时，从下往上偷拍她裙底。

食髓知味的被告愈发大胆，即便跟同事们去吃饭，也直接拿出手机放在餐桌下偷拍她。被告无时无刻不想偷拍，女职员搭手扶梯和出国公干时，他一找到机会就会偷拍。

调查显示，被告从2014年至2016年间共偷拍55段女职员裙底的视频，直到女职员于2016年5月27日离职后，被告才住手。

法官下判时表示，被告虽然患有自闭症，但并不影响他作出判断，也知道自己做错事，并劝他出狱后继续接受辅导。

长得神似女职员，女审计师到被告公司做短期工时也遭殃，第二次如厕被拍时撞破被告行径，报警捉人。

调查显示，女职员离职后，被告一度停止偷拍行为，直到一名外形与前女职员相似的女审计员上门打短期工，才又勾起他的偷拍欲望。

女审计员2017年3月与两名同事在被告的公司逗留两周进行审计，被告在这期间故意把办公室门打开，方便他观察女审计员。

有一回，被告跟着女审计员到女厕偷拍，他五天后重施故计时被发现，被告也慌忙跑回办公室，在女审计员经过办公室时还佯装没事问她“怎么了”。被告事后匆匆离开公司，但很快折返销毁手机和电脑里的证据，结果被到场调查的警察逮捕。