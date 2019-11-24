无缘最佳剧情片和导演奖 陈哲艺：男配角奖没拿才是打击

虽然最新力作《热带雨》无缘金马奖最佳导演和最佳剧情长片等大奖，本地导演陈哲艺不觉惋惜，反倒是入围最佳男配角奖的杨世彬和许家乐与奖项失之交臂，令他“深受打击”。

第56届金马奖颁奖典礼23日在台北国父纪念馆举行。继2013年《爸妈不在家》初试啼声便惊艳影坛后，陈哲艺今年带着新作《热带雨》强势回归大荧幕，一举入围最佳剧情长片、最佳导演、最佳原著剧本、最佳女主角和最佳男配角奖。但六项提名中，仅杨雁雁凭该片成功击败李心洁等劲敌，抱走影后一座大奖。

最佳剧情长片和最佳导演奖均由台湾导演钟孟宏的《阳光普照》夺得，最佳原著剧本则由新加坡导演杨修华的《幻土》（A Land Reimagined）拿下。

对于自己无缘奖项，陈哲艺24日凌晨与剧组在台北一家复合式餐厅举行庆功会时笑称，“今天太阳太大了，下不了雨”。但比起个人得失，陈哲艺更在意演员是否得奖。“他们（杨世彬和许家乐）没拿，我深受打击……需要发泄。”陈哲艺笑说：“（刘）冠廷应该来（补偿）我一个的电影，来给我（操练）一下，他抢了我两个演员的奖。所以我下一步电影，他至少要来客串一下。“

本届金马最佳男配角由《阳光普照》的台湾演员刘冠廷获得。据称，刘冠廷与杨世彬的评审票数仅差一票。

在《热》中饰演女主角中风家翁的杨世彬接受《联合早报》访问时，对自己与奖项擦身而过不觉可惜。“比赛得接受事实，评委有不同的品味……我们尊重他们的最后决定。”杨世彬补充说：“平常心对待，不要把它看得太重，艺术工作者，路是长远的，我还有待努力。”

相较于杨世彬的平常心，与奖项无缘的许家乐难掩失望。许家乐告诉《联合早报》，对自己没能得奖感到“一点点伤心”，尤其父母昨晚都在颁奖礼现场为他打气，且11月23日还是他母亲的生日，孝顺的他原本打算能在领奖台上，用奖项为母亲献上生日祝福。许家乐也透露，他已准备好谢词，要在台上向提拔他的陈哲艺道谢，“我知道你骂我都是为我好”。

首度角逐影后即得奖的杨雁雁，昨晚在台上强忍泪水，直至走到后台才溃堤，而这一幕正好被准备出场宣布最佳剧情长片得主的本届金马奖主席李安撞见。杨雁雁在庆功会上笑说：“我在台上是希望自己保持冷静，因为在观众面前还是要冷静一年，那我就在后面再把它宣泄出来，后台OK啦！”

李安24日凌晨也现身《热》庆功会，并送上祝福。李安说，杨雁雁角色吃重，是撑起《热》的灵魂人物，因此“女主角得奖，是对全片的肯定”。

至于《热》之后的规划，陈哲艺受访时表示，接下来至少还要为许家乐拍一部成年礼，构筑出“成长三部曲”，恰巧明年1月许家乐当兵，两年后回来，第三部曲说不定便可开拍。陈哲艺转头向许家乐说：“我希望你长高！”

陈哲艺也说，自己过去身兼导演和剧本创作者，使得外界一直以为“我要拍自己的东西”，但他直言自己写剧本时间太长，过程”太孤独“，因此他欢迎“好的编剧来找我（合作）”。陈哲艺也期待未来能扩展电影题材，毕竟“新加坡这个社会，这个样貌，拍来拍去就是这个样子”。他扬起嘴角说：“我觉得我可以拍恐怖片！”

（《联合早报》台北特派员黄顺杰报道）

