“星云真善美传播奖”首次本地举行 华文媒体集团社长李慧玲获“杰出贡献奖”

（早报讯）“星云真善美传播奖”首次在新加坡举办，新加坡报业控股华文媒体集团社长李慧玲获颁“杰出贡献奖”。

“星云真善美传播奖”是由台湾佛光山开山宗长星云大师成立的公益信托教育基金于2009年设立的新闻奖项，旨在鼓励华人地区的新闻从业员履践社会责任及人文关怀，发挥新闻媒体教化人心的正面力量。

“星云真善美传播奖颁奖典礼暨华人媒体论坛”今早于乌节大酒店举行，共颁发两项“杰出贡献奖”、七项“青年潜力奖”及一项“特别奖”。共有两名得主来自本地，新加坡报业控股华文媒体集团社长李慧玲获“杰出贡献奖”，《新明日报》总编辑朱志伟则获颁“特别奖”。

评委指出，李慧玲在传统媒体面临严峻挑战的大环境中，仍“坚守报纸提供客观信息与引领思潮的传统使命”。此外，她倡议与推动的多项重要活动“提升社会的文化素质与提倡创意概念，也为商业活动注入文化涵养，促进中国大陆、台湾、香港、马来西亚等地的华人世界交流”。

李慧玲在发表得奖感言时说，新闻工作是集体作业，因此这个奖项属于整个辛勤、怀抱理想的团队。

“虽然我们天天都在跟时间赛跑，常常都在抢新、抢先，但我觉得这条道路上也须要耐得住寂寞，不要太在意个人的荣辱得失。我们所做的事其实是在播种、酝酿，这些都不是立竿见影的事情。”

另一位“杰出贡献奖”得主是政治大学新闻系教授苏蘅。

七组“青年潜力奖”得主则来自中央广播电台、三立电视台、联合报等新闻机构。