男女争吵还动手 女郎受伤送院

（早报讯）盛港西组屋区发生伤人案惊动警方到场，10人劝不住一对吵得激烈的男女，35岁女郎事后受伤送院。

这起事故发生在昨天（11月23日）早上9时左右，地点是盛港西大道第第450C座楼下。

热心读者向《新明日报》通报，称早上出门时看见4名警员到场，随后向现场的数人问话。

记者事后走访，一名住在上述组屋的居民蔡先生（70岁，退休）受访时忆述早上所见。

他说：“我在家中听见楼下有争吵声，从窗户往外看时发现附近的一片草地上聚集了大约10人。”

蔡先生还说，一对男女像是在吵架，旁边的人则在劝架。

“吵了大约半小时后，他们突然往组屋方向跑去，随后听说还动起了手来。”

另有受访居民表示，当时一名男子向一个女子动手，旁人尽力阻止但女郎还是受了伤。

据《新明日报》探知，事件中动手的双方彼此认识，其余友人也极力劝架但最终还是“拳来脚往”闹得不欢而散。

居民李女士（61岁，主妇）听说了这起事件后说，事发地点旁边是一间幼儿园，不远处还有一间学校。

“事发时放假，否则肯定吓坏学生和家长。”

警方受询时证实了这起事件，发言人表示于昨早9时20分接获一起蓄意伤人案的通报，一名35岁女子在清醒的状况下被送往盛港综合医院。

警方正在跟进事件。