往年已卖七八成 现不到一半 新年车票市场慢热

（早报讯）距离农历新年只剩两个月，新马快车车票销售却冷飕飕，一半都未售出，有民众表示，宁可搭飞机或拼车回乡，更为方便。

明年1月25日（星期六）就是大年初一，许多马国游子都会趁佳节回乡，而一般上除夕和年二九就会开始返乡潮。往年，距离新年两个月时间的话，长途巴士车票可谓一票难求，但今年却一反常态，上各大车票销售网站都还有很多趟次可选择。

以新加坡到怡保为例子，23日晚上和24日早上的车票都从100元起跳，但仍有数十班车可选。往槟城的售票情况也类似。

Starmart Express负责人拉维告诉《新明日报》，23日和24日仍是最好卖的日子，但以前这个时候可以卖出八成的票，但现在只卖了四五成，看来都不需要像以往那样安排额外班次。

“一些顾客就说，关卡每次都塞两三个小时，让很多人受不了，因此有些人趁票价还不算太贵时，提早就买机票，舒舒服服回家。”

30岁马国籍司机黄先生就说，只要提早半年购买机票，飞到沙巴只要70元，比搭长途巴士更省时省钱。

据记者观察，也有不少马国游子改以拼车的方式回乡过年，社交媒体上已出现大量的新年拼车服务广告，依据地点及人数收费，费用与长途巴士不相上下，新年期间也会涨价一倍以上。

陈先生（40岁，拼车业者）就说：“有顾客投诉长途巴士不方便，他告诉我有一次搭乘长途巴士返乡时，下车上厕所后，司机却不等人，直接开走，他还得另购车票。”

拼车服务可分为营利性或非营利性，也有乘客会与好友一起共乘汽车返乡，和车主分担油费和过路费。

根据我国法律，包括马国注册的所有车辆，若无持公共服务车辆执照，就不能提供德士或私召车服务。