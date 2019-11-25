六天涉潜六单位 四男偷八万财物

（早报讯）勿洛水池路公寓发生连环窃案，四男涉六天内潜入六单位，偷走逾8万元财物。

这6起破门行窃案件发生在7月26日至31日之间，地点是勿洛水池路的一个公寓翠溢岭（Archipelago）。

中国籍被告何修维（25岁）共面对六项控状，指他与另三名男子何修基、何修同及袁桐权，潜入公寓六个单位破门行窃。

根据控状，四人被指专挑公寓一楼至三楼的单位，撬开阳台拉门后，潜入单位洗劫一番。

他们涉嫌潜入公寓第523座一楼的单位内，偷走4000新元、4600泰铢（约206.72新元）、600美元（约816.23新元）、20条金链、三枚钻戒以及另16件首饰，总值4万3622.95元，受害者相信是一名印尼华侨。

食髓知味后，他们涉再到另一个二楼的单位，偷走一个卡地亚（Cartier）的无锈钢手镯，之后再到三楼单位偷走4件名牌首饰及名表。

隔天，他们又涉在晚上7时50分至9时45分不到两小时内，到公寓第527座的三个单位偷走多件名表、首饰及多国货币。

他们窃走的赃物前前后后总值8万1494.95元。

遭窃的都是价值两三百万的大型单位，据居民所知，公寓管理层已经着手处理保安问题。

公寓居民何先生（50岁，建筑业）告诉记者，事发单位是面向水池的方向，大多是三房至五房的较大单位。

“这座公寓在三四年前完工，按规定篱笆只能1.8米高，但这些单位面向斜坡，站在坡上就看到里头的情况了。”

另一名女居民则认为，公寓保安不够严谨，有时会接到陌生人通过通话系统要求进入公寓，她对此也表示担心。