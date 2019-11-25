IT助理偷拍裙底 入狱四周罚款5000元

（早报讯）IT助理协助女同事解决电脑问题，却乘机偷拍对方裙底风光长达近13分钟，8个月后又在更衣间偷窥试衣女子。

被告沈国伟（37岁，译音）案发时是名IT助理，他面对侮辱女性尊严及持有无执照与猥亵影片的五项控状。

调查显示，去年1月19日，被告在6楼的办公室内，要求女同事来他的座位协助她解决电脑问题，女同事过来后，他竟萌生偷拍她裙底风光的念头。被告甚至还走到女同事的背后，伸手入裙底偷拍。

他也将录像功能转向她的裙子，录下她的大腿内侧。该录像储存在被告的私人电脑里，共12分54秒长。

相隔8个月，第二名受害人于去年9月16日上午约11时，在怡丰城的一间时装店逛街。她之后选好了几件衣物拿去试穿。当时，被告也在店内，他看到受害人，觉得她很迷人。因此他也拿了一件衣物，跟随受害人，然后进入受害人隔壁的试衣间。

15分钟后，受害人已脱下衣服，在试衣间的镜子发现被告的倒影。她转身看见被告通过试衣间隔间下方的空隙，看着她换衣。受害人连忙穿好衣服，将事情告知店员，要求店员报警。

在调查期间，警方起获被告家中的电脑中央处理器及持有的两架手机。被告的中央处理器存有五个色情片。

戴着眼镜的被告今早认罪，被判入狱4周，罚款5000元。