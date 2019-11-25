政府明年中试验用“新生沙”修路

（早报讯）国家环境局明年中将试验以“新生沙”修筑丹那美拉海岸路的一部分路段，参与试验的三家公司将使用近3000公吨新生沙。

环境及水源部长马善高今天在“迈向零废弃年”感恩午宴上宣布将上述试验计划颁发给三家公司，即荷兰公司Inashco B.V.、REMEX Mineral Singapore以及Zerowaste Asia。

三家公司将搜集和处理本地废料转化能源工厂的近3000公吨垃圾焚化底灰（Incineration Bottom Ash），用以铺设道路基层和路底基层。垃圾焚化底灰是“新生沙”（NEWSand）的其中一种形式。

这项试验计划的目的是为了评估处理后的垃圾焚化底灰，实际运用在现实环境中对环境的影响，以及搜集数据评估新生沙的环境标准。

新生沙的另一种形式是城市垃圾经高温1600摄氏度后形成的玻璃状熔渣。这类熔渣已被证实符合新生沙的环境标准，并用以取代部分混凝土中的聚合物。

全长105公尺、从淡滨尼天地通往达鲁古法兰回教堂的新人行道，便是以这类熔渣铺设而成。

环境局将在明年初于史各士路环境局总部前，以熔渣铺设第二条人行道，长度为24公尺，同时也将使用更高份额的熔渣。

除了人行道和修路，新生沙也可用于三维打印。

本地公司泛联集团（Pan-United）在经过六个月的试验计划后，成功使用熔渣打印出长宽80和105厘米，高60厘米的矮凳。