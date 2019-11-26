陈振声：我国须及早评估新科技 以制定适当条例

（早报讯）科技发展瞬息万变，我国必须在新科技趋势成为商业模式前进行评估，以及时采取适当措施。

贸工部长陈振声周二（11月26日）早上在贸工部亲商小组—新加坡工商联合总会（PEP-SBF）颁奖礼上致辞时说，贸工部亲商小组过去的宗旨是保护公众利益，以及简化繁文缛节，协助企业降低遵循条例的成本，可是PEP的工作必须更具前瞻性。

他以新加坡金融管理局为例说，金管局很早就设立金融科技管制框架以跟上这类技术的发展。他说，金管局成立金融科技生态圈办事处（FinTech Ecosystem Office）大范围搜索适用于金融业的新科技，同时也邀请科技与创新界的思想领袖协助评估这些技术。

他说：“政府各部门应该采用这种大范围搜索，以及邀请研究员和科学家踊跃参与的做法，以跟上科技变化的步伐。”

他还说，为了加强新加坡的竞争优势，我国必须以 PEP 2. 0升级版提升监管条例方面的能力，这可概括为推动企业增长的风险管理和及时的协助。

他指出，升级版的PEP，除了要及早实行应对新兴科技的措施之外，我国也要把管制框架“输出”国外。一个方法就是率先对新商业模式制定管制条例，就能成为其他国家的参照标准。另一个方法就是确保我国条例能与其他主要市场的条例接轨，或通过多边或双边协定，让各方都采用统一标准。

新加坡工商联合总会主席张松声也在演讲时，呼吁政府采主动找出可简化的规定，这对企业保持竞争力至关重要。“至于目前没有管制条例的行业，政府部门和机构应该通过开放、坦诚的讨论，与商界紧密合作。

共有16个政府机构和商团因为促进双方合作而获奖，得奖者包括建设局、新加坡国内税务局和海事局。