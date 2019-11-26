今年首九个月 商业电邮骗案卷走3200万

（早报讯）今年1月至9月，警方接到276起商业电邮诈骗案的报案，受害者共损失至少3200万元。

警方今天（26日）下午发文告说，在上述案件中，受害者回应要求向商业伙伴或职员支付薪资等要求的电邮后，才发现发件人使用了遭破解或以假乱真的伪造电邮（spoofed email）地址。用于收款的账户也并不属于商业伙伴或职员。

在过去的商业电邮诈骗案中，骗徒往往是冒充总裁、商业伙伴或供应商行骗。近期警方注意到一种新型的诈骗手法，骗徒冒充是公司职员。

骗徒利用遭破解的电邮账户或使用以假乱真的伪造电邮地址，向受害者发送指示，要求他们转账到另一个由骗徒控制的银行账户。

与真正的电邮地址相比，伪造电邮地址中通常有些许字符拼写不正确，受害者若不仔细观察，难以辨识是否为真实电邮地址：譬如将数字“1”替换为英文字母“l”；亦有缺少某个字母的情况，将“deshipping”替换为“deshpping”；还有的则将英文句号“.”替换为“-”。

为了哄骗受害者，骗徒也可能使用同样的公司标志、公司网站的链接或常用的电邮格式，也会附上含有职员名字的银行存折复印件，让受害者误以为收到了职员的真实转账请求。只有在供货商或职员通知受害者尚未收到款项时，受害者才惊觉自己已经上当受骗。

警方提醒业者提高警惕，避免上当受骗。如遇到新的或突然更改的付款指示，应使用已知的电话号码而非电邮中提到的电话号码，拨电向电邮发件人核实；提醒职员（尤其是负责采购或人事部的职员）注意这类骗局；使用较强的密码并定期更换、尽可能地启用双重认证（two-factor authentication，简称2FA）功能，避免电邮账户被破解；使用免费电邮验证工具及免费域名系统（Domain Name System，简称DNS）保护服务，安装防毒软件、在电脑上安装防火墙，并及时更新防毒软件。

若公司已遭遇上述骗局，应立即拨电给银行追回款项。

公众可拨打警方热线1800-255-0000或上网www.police.gov.sg/iwitness提供这类骗案的线索。若需警方协助，可拨电999报警。欲获取防骗知识，可拨打反诈骗热线1800-722-6688或上网www.scamalert.sg。