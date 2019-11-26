PayNow转错户头风波 双方停止骂战

少妇声称汇错500元给肉骨茶店老板，如今肉骨茶店老板指自己30个银行户头都没收到这笔钱，但少妇礼貌回复称，询问银行后确定这笔钱已经汇去他的渣打银行户头，老板也客气回复称再给他时间去检查和确认。

《联合晚报》昨日报道，一名潘姓女网友日前上网贴文称半夜转账时输入错误的手机号码，结果不慎通过PayNow将500元转给别人，她过后声称收款人是Big Bones肉骨茶老板许耀元（58岁）。

她过后立刻与丈夫分别多次拨电给收款者，甚至找上对方经营的肉骨茶店要他退钱，却因找不到人愤而报警。许耀元之后也上网发贴文称潘女士咄咄逼人要他还钱，甚至还到他店里骚扰员工，所以他也报警指对方骚扰。

昨天下午，许耀元更新面簿贴文说，目前检查了大部分的银行户头，但还没发现曾收下这笔钱。而潘姓女网友也一改之前咄咄逼人的态度，她在许耀元的贴文下礼貌留言说，“许先生，我和银行查询后，确认PayNow的号码是连接到你的一个渣打银行户口。希望你能够查询你的渣打银行户口，谢谢。”

对此，许耀元也留言回复说，自己其中一个生意用的是渣打银行户口，“我查过了，500元不在里头。我也有一个私人的渣打银行账户，但钱也不在里头。请给我多一天的时间。”

许耀元今早告诉本报，他昨天看到潘姓女网友的留言后，已前去查看自己的渣打银行户口，不过目前仍未查到曾收下该笔款项。

“我还有一些银行户头没有办法通过网上银行服务查看，所以我的家人今天会到银行跑一趟，查看有没有收过这笔钱。”

目前人在印度尼西亚的他说，自己需要一些时间来厘清究竟他电话号码是连接到哪一个银行户口，过后自然会给对方一个交代。