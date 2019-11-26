嫌哭闹声吵入睡 狠父压6个月大儿脖脸

嫌哭闹声吵，狠父按压着6个月大儿子的脖子和脸部，妻上前阻止时还被他打。

被告是25岁的清洁工，受害人则是被告的儿子，现年8个月大，以及20岁的妻子。他面对两项鲁莽行事导致他人受伤及一项蓄意伤人的控状，指他今年9月2日下午3时，拳打妻子和按压儿子脖子，导致两人蒙受痛楚。

为保护受害人，法官谕令媒体不得报道任何可能泄露受害人身份的资料，包括被告的名字。

根据案情，被告是一名夜班清洁工，通常早晨6时放工。事发当天，被告尝试入睡，但儿子开始哭闹，惹得他无法入眠。被告斥责儿子，要他安静，可被告愈感烦躁，甚至朝妻子大吼，称要对他们不客气，又翻身睡去。

大约下午3时，被告要求妻子把儿子抱到身旁，妻子虽不愿意，只能按照被告的意思做。不久，妻子听见嚎哭声，查看下却惊觉儿子脸部朝下，被告正用手按压着儿子的脖子，导致后者呕吐。

妻子见状后尝试抱起儿子，也扇了被告一巴掌让他松手，被告为此动怒拳打妻子额头。

救出儿子后，妻子抱着他逃离，将儿子交给邻居照看，再到警局报警。

控方指出被告没有暴力前科，基于妻儿没有明显的伤势，要求法官判被告罚款。

被告称睡得迷迷糊糊，没发现伤到儿子，只记得睡醒后脾气暴躁，遭到妻子掌掴后，气得挥手打人，不知道错手伤了妻子。

法官表示，被告在照料小孩需小心为上，要求他接受辅导，协助他成熟处理生活压力，成为一名好父亲。

法官要求控方提呈日间报到和社区服务报告，案展至明年1月13日下判。

怀胎8周的妻子已申请保护令，两夫妻暂时分居。

被告求情时说，妻子如今怀有8周的身孕，事发后她已为两名小孩和自己申请保护令，暂时移居与父母同住。由于被告与妻子一家不合，便搬到自己的父母家住，但两人没有离婚的打算，被告更是有意申请租赁组屋，好让他们一家团聚。