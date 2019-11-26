遭诈骗广告冒充 何晶提醒勿上当受骗

（早报讯）针对近日有假报道冒充淡马锡控股总裁何晶等公众人物，何晶在面簿贴文提醒国人不要上当受骗。

近期面簿上链接的一则“虚拟货币交易计划”的假新闻报道称，华侨银行拨电何晶，要求她不要在采访中透露赚钱的秘诀，还说何晶吁请新加坡每个人“在大银行屏蔽它之前，万勿错过这个惊人的机会”。

该“报道”中还使用了《新报》《商业时报》《今日报》等本地多家媒体的标志，以假乱真。

何晶于今天（26日）早上在面簿贴文，提醒国人不要上当受骗。她说，这些假新闻文章冒用她的名字，用耸动的文字吸引眼球。

何晶也鼓励面簿用户在看到这类诈骗信息时，立即通过面簿或WhatsApp等社交媒体举报。

淡马锡控股发言人告诉《海峡时报》，这类骗局已不新鲜，它们存在已久，包括何晶在内的多位知名人士都成为目标，公众在网上看到的任何以公众人物名义宣传的事物前，都应提高警惕。

今年8月，这类假新闻文章就已出现，当时冒用李显龙总理的身份，如今目标又转移到总理夫人何晶。

除何晶外，这类诈骗广告也冒用新传媒艺人王禄江、郑惠玉的名义，呼吁读者利用“快速致富”的机会，在网站上登记姓名、电邮地址及信用卡资料等个人信息。

警方的数据显示，去年9月至11月，网上关于推广比特币（bitcoin）投资的虚假广告，导致新加坡的受害者损失约7万8000元。