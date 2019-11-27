干爹变色狼 13岁少女遭性侵

（早报讯）13岁翘家女认离婚厨师当干爹，把对方家当避风港，却遭他非礼性侵。

这起事件发生在2017年8月至2018年2月之间。被告黄明强（48岁，厨师）共面对3项包括非礼、性侵16岁以下少女以及妨碍司法公正的控状。受害少女在事发时年仅13岁，是一名学生。

案情显示，少女在2017年中离家出走，与一群朋友在勿洛北一带的一个亭子认识被告。

当时，被告自称是“爸爸”，还拿出香烟请他们抽，此后少女多次在同一处见到被告，两人关系逐渐拉近。少女视被告为干爹，每回离家出走就躲到他一房一厅的家去。

被告离了婚，虽有两个儿子但都不与他同住。

少女翘家还带着朋友上被告的家，被告给饭她们吃，给烟她们抽，偶尔还给零用钱。

2017年8月起，被告对两名少女开始起色心，开始以按摩为由摸她们的脚及身体。

一天，被告趁家中没其他人时，少女躺在床褥上用手机时，借故按摩她的腿，然后将她的牛仔裤及内裤拉下，用手指性侵她，少女喊痛，被告才停止。

食髓知味后，他趁少女熟睡时，把她裤子脱下，所幸少女及时惊醒，质问被告，后者匆忙道歉离去。

被告昨天（11月26日）认罪，案展下个月23日下判。根据刑事法典，被告一旦罪成，可被判监禁不超过20年，及罚款，或打鞭。（人名译音）