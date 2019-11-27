涉用热水烫死五岁儿 夫妻谋杀表罪成立

（早报讯）夫妻涉嫌轮流用热水烫死五岁男童，今早（11月27日）被判谋杀表面罪名成立，两人都选择保持沉默。辩方律师指这是辩方的“整体策略考量”，妻子直接告诉法官，“我不想答辩。”

《联合晚报》连日报道，现年27岁的夫妻利兹万与阿姿琳各面对一项谋杀控状，指他们于2016年10月15日至22日之间，在中部某座一房式租赁组屋单位内，至少四次用热水烫伤五岁儿子，最终导致儿子丧命。

控方昨天传召最后一名证人后就结案，案件今早续审时，高庭法官邓碧云判两名被告的表面罪名成立。

法官认为，到目前为止，控方已举出一些证据，来支持两名被告所面对的谋杀控状，接下来轮到辩方进行抗辩，被告可选择自己上证人栏答辩，或保持沉默，以及传召辩方证人供证。

不过，法官指出，若被告选择保持沉默，法庭在考虑裁决时，可能会对被告的选择做出不利的推断。

法官说完后，男被告通过通译员表示，他选择保持沉默，女被告则以英语说：“我不想答辩。”男被告的代表律师也补充说，被告选择不答辩是辩方的“整体策略考量”。

根据控方的立场，2016年10月15日至22日间，两名被告涉嫌轮流从厨房取热水泼在男童身上，每一回都泼上好几杯，甚至有一次多达10杯。

男童被烫伤后，痛得只能一拐一拐地行走，身体皮肤开始焦烂和脱落，露出白色皮肤组织和流脓，全身也发出异味。到了22日，男童又一次接受“淋热水”的惩罚后，他虚弱得瘫痪在地板上，动也不动。两被告当晚把男童送院求医，男童隔天早上去世。案件今午续审。