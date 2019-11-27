二子女面前 狠夫拳打脚踢结发妻

（早报讯）声称妻子红杏出墙，不满她总嚷嚷要回娘家住，丈夫在轻轨站当着一对子女的面前，对她拳打脚踢，妻子倒地后他还猛踩猛踢她的脸，子女哭求爸爸不要打妈妈。

35岁的被告是一名自雇人士，昨天（11月26日）他认下一项蓄意伤人罪及一项触犯防止骚扰法令，被指对妻子拳打脚踢，导致妻子脸部多处受伤。

为了保护孩子，法官下令媒体不得报道可能泄露身份的资料，包括被告的名字。

根据案情，被告和妻子已结婚九年，育有一对儿女，儿子今年8岁，女儿今年7岁。

去年8月，他们一家四口在秉定轻轨站等着列车，妻子在当时告知被告，自己想回娘家过夜，被告听后突然紧紧抓着妻子的手，叫她回两人的家睡，但妻子不肯。

被告一怒之下，把妻子推向墙壁，还往她脸上挥了三拳。

妻子因而失去平衡，昏昏沉沉地倒在地上，而被告仍不停手，直接往妻子的脸上踢了两下，再狠狠地踩了两下，导致妻子的脸开始流血，也明显地肿了起来。

妻子尝试求救，但被告捂住她的嘴。这时，一对儿女已吓得大哭，求爸爸不要再打妈妈了。公众见状也立即上前帮忙。

被告的代表律师在为他求情时透露，被告与妻子有段不愉快的婚姻，妻子也曾要求离婚。

被告称妻子在外有别的男人，而他只是希望能保住自己完整的家。

他非常后悔自己所做的一切，并在事后主动离婚，希望法官能轻判。