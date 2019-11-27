政府接受委员会所有建议 从多处提升数据安全

（早报讯）经过八个月检讨，公共机构数据安全检讨委员会昨天（11月26日）向李显龙总理提呈报告，建议公共部门应从技术流程、人事管理和治理架构，多管齐下地提升数据安全，尽力避免公众的个人资料外泄，并在泄露事故发生时，尽早侦测和反应。

根据总理公署文告，李总理已致函委员会，表示政府将全盘接受所有建议。李总理在信函中说：“数据是数码经济和数码政府的命脉。我们需要尽可能充分地使用和共享数据，以提供更好的公共服务。”

“在这个过程中，我们也须保护数据安全和维护个人隐私，同时不能扼杀数码创新。这对医疗保健领域尤其重要，但政府其他领域也是如此。”

公共机构数据安全检讨委员会（简称委员会）的成立，事缘去年7月发生的新保集团网袭事件。李总理今年3月底任命这个高级别委员会，由国务资政兼国家安全统筹部长张志贤担任主席。

根据报告，委员会的建议可归为五大重点：一、提升数据保护和预防资料外泄；二、迅速侦测和解决泄漏事故；三、提升公务员保护数据的意识和能力；四、完善问责制度；五、加强治理架构以应对未来数码需求。

实际上，委员会在报告未出炉前，已在今年7月提前向政府提出13项技术解决方案，例如，为更多数据文件加密，或在公务员发送含敏感数据的电邮前发出警示。这些都属预防性措施，涵盖在第一项建议中。

委员会今天召开记者会，张志贤致开场白时指出：“尽管我们将尽最大努力减少数据泄露的风险，但我们无法完全消除威胁。当这类泄露事故发生时，我们会侦测到并迅速有效地反应，以限制泄露范围和所造成的伤害。”

也因此，委员会的建议还包括：制定一套作业框架，来迅速通知受数据泄露影响的人士；树立标准的事后调查流程，如列明在哪些情况会召开独立调查委员会；以及在调查结束后与其他机构分享学习重点。

公众日后也能更直接地举报数据泄露事故。政府数据署（Government Data Office）将设立中央联系点，以免公众对于要向哪个机构举报感到混淆。

在技术与流程之外，人为因素也是委员会探讨的重点。张志贤强调，围绕数据的共享与使用，公务员不应只是遵规守纪，也须追求卓越，如保持警觉和相互提醒。

政府也将强化现有问责框架，例如将数据安全涵盖在各政府机构的关键绩效指标（KPI）中，并向公务员重申数据泄露的严重后果。政府所设的高标准，也适用于处理政府数据的非政府机构和非公务员，如供应商和承包商。

与此同时，网络威胁不断演进，为确保公共机构的数据安全检讨工作是持续性的，政府也设立和委任新部门，继续推动这方面的努力。

政府会在2021年底前，在八成的政府系统落实委员会提出的技术措施，其余两成的系统则因过于复杂或需要重新设计，将在2023年底前才采纳。