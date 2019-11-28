内政部要求“States Times Review”澄清对我国政府不实指控

（早报讯）内政部引用假信息法令，向新闻网站“States Times Review”发出更正面簿贴文指示，要求对方澄清对我国政府的不实指控，但直接遭拒。

防止网络假信息和网络操纵办事处今早（28日）发出文告说，内政部通过办事处向新闻网站“States Times Review”的所有人陈智祥发出更正要求，收回其在本月23日一则面簿贴文对政府的不实指控。

这则贴文据信是有关一位人民行动党国会议员，以及冒充国大学生会的一则贴文。内政部说，警方并未因自称“国大学生联合会”面簿页面的贴文而逮捕任何人，政府也没要求面簿将这个页面删除，因此要求陈智祥立即做更正。

陈智祥随后在“States Times Review”宣布，自己现在已经成为澳洲公民，因此“不会遵守朝鲜或新加坡等外国政府的任何命令”。

今年32岁的他曾在2011年大选时，在革新党旗帜下到宏茂桥集选区参加竞选。

除了“States Times Review”，他也是“Temasek Review News”和“Singapore Herald”等网站的编辑。这些网站之前也报道过许多假新闻，触犯资讯通信媒体发展局的条规，被当局屏蔽。

面簿日前答复《联合早报》询问时说，这个页面是以虚假账户创立，违反了面簿的社区标准要求，因此被面簿自行删除。

这是我国政府第二次使用假信息法令，第一次是在三天前，对象为前进党党员布莱德·鲍耶（Brad Bowyer）。