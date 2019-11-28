调查：近四分一年轻人喜欢透过庆祝节日接触华族文化

（早报讯）由新加坡华族文化中心展开的一项调查发现，年轻一代新加坡华人普遍对华族文化感兴趣，有近四分之一的受访者认为，身为华人，接触传统华族文化和庆祝节日是自然的事情，他们也会为此感到自豪。

华族文化中心为更好地接触年龄介于18岁至35岁的年轻国人，吸引他们参加中心活动，今年2月至5月对超过800名新加坡华人展开网络调查，了解他们喜欢透过什么活动，认识自己的文化。当中，有23%的受访者接触华族文化的主要动机是“自然”而单纯的，即认为自己是华人，所以喜欢庆祝节日，并且享受华人传统美食与料理，不排斥接触华族文化。

年轻人接触华族文化的其它主要动机有：希望学好华语，与家中长辈沟通和建立更有意义的关系（19%），以及认识到中国的崛起，认为学好华语和对华族文化有深刻认识是未来通往成功的道路（19%）。相比之下，只有8%的受访者是受流行文化和艺术影响，是受访者中最小的群体。

受访者中，少于1%的人说他们对华族文化不感兴趣，普遍都对更深入认识华族文化不排斥，甚至感到好奇。

华族文化中心目前在策划一个探讨华族文化如何与其他种族文化结合、形成当今独特的新加坡华族文化的常设展览，预计明年第一季开幕。常设展将面向年轻族群，包括18岁以下的学生群体。