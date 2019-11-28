妆艺大游行2020展现本地文化多元与和谐

全男团的钢管舞舞者首次在妆艺大游行亮相，展现柔软身姿的同时，却不失刚气。

新加坡妆艺大游行2020将在1月31日至2月1日，于F1维修大楼举行。

人民协会星期四（11月28日）在记者会上宣布，明年的妆艺大游行将以“璀璨妆艺，和谐色彩”（Colours in Harmony）为主题，旨在凸显我国的多元文化，及各群体之间和谐共处的一面。来自150个团体的约6000名表演者将为活动献舞，当中，30％的团体是首次参加。

活动亮点包括传统与现代元素的结合，如让穿上传统高桥和弹跳鞋的表演者一同演出；舞传统狮的同时也舞气球狮子等。活动也通过不同项目展现包容性，例如，一组由七名男士组成的钢管舞舞者将首次亮相。

妆艺大游行艺术总监范东凯说，在钢管舞领域，大众熟悉的都是女性舞者，但其实，这项活动也不泛男士。

另外，配合人协明年纪念社区建设60年，妆艺大游行上将有一辆花车是由6万片公众设计的木块“组装”而成。 自今年9月，人协举办社区活动时，都会邀请公众以和谐为主题，在空白的方形木片上作画或写上祝语和心愿。

妆艺大游行门票已开始出售，有兴趣的公众可上www.chingay.org.sg或www.apactix.com购买。