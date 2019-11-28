贿赂保安反遭举报 女子判监一周

（早报讯）一名女子企图贿赂公寓保安，要求保安允许她将单位短租给一群游客，结果被揭发。她今天被判坐牢一周。

贪污调查局今天（28日）下午发文告说，该局调查显示，李依霖（35岁）此前租下位于太平洋大厦（Pacific Mansion）的一间公寓单位，并将该单位通过短租平台Airbnb租给一群游客，为期五天四夜。

游客们抵达太平洋大厦后，他们向保安沙巴（Mohamed Bin Sapah）索取公寓的锁匙。沙巴随机联系李依霖，告诫她将公寓短租是违法的。李依霖抵达太平洋大厦后，带领游客们进入公寓，并前往门卫室，将一个黑色文件夹下面的两张50元纸币分别塞给沙巴和另一名保安阿布峇卡（Mohammad Sa'at Bin Abu Bakar），要求不要向太平洋大厦管理层举报她。

两名保安拒绝收下李依霖的贿金，并将此事通报给贪污调查局。他们的诚实也获贪污调查局表扬。

李依霖于今年7月19日被控两项向上述两名保安行贿100元的控状，其中一项今天罪成。

贪污调查局提醒，贿赂他人是严重罪行，一旦罪成可被判罚款高达10万元，或长达五年监禁，或两者兼施。公众可上网www.cpib.gov.sg/e-complaint、发电邮至report@cpib.gov.sg，也可以写信或前往贪污调查局，进行实名或匿名的举报。