少报200万收入漏税逾60万元 女保险经纪须缴65万4000元罚金

（早报讯）年收入超过百万元的女保险经纪，两年内少报近200万元收入，漏税超过60万元，昨天被判罚款9000元，另要缴交65万4000元的罚金。

根据法庭文件，被告赵伟玲（56岁）是一名友邦保险（AIA）公司的保险经纪。她在2009年和2010年呈报所得税时，两次少报收入，两年内共少报了195万5232元的佣金收入，因此被控两项抵触所得税法令的罪状。另外，她在2007年年收入超过百万元，但没有及时注册消费税，她也因此被控一项抵触消费税法令的罪状。

她在11月22日认罪后，昨天被判刑。

根据案情，她在2009年少报124万8848元佣金收入，2010年则少报了70万6384元佣金收入，少报的收入总数达195万5232元，因此少缴31万零983元的所得税。

另外，她在2007年的四个季度总收入超过100万元，根据规定，她必须在2008年1月30日之前注册消费税，但她却迟至2015年5月才注册消费税，造成她在2008年至2010年少交了32万零411元的消费税。

在她所面对的控状中，她共漏缴63万元1395元的税务。

她早前认罪后，法官昨天判她两项漏掉所得税的罪状罚款6000元，罚金62万1967元，触犯消费税法令的罪状则罚款3000元，罚金3万2041元，她因此共被罚9000元，和缴交65万4008元的罚金。

法官下判后，允许被告先缴交3万3000余元的金额，其余分期付款，每月偿还3万元。